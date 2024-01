Roberto Cachanosky: "No se cambia un país a las trompadas"

"Milei está tan concentrado en cambiar el país que no se puede ocupar de solucionar los problemas económicos inmediatos. Si hubiese armado un plan y lo hubiera presentado como ocurrió con el Plan Austral de 1985, hubiera cambiado las expectativas de todos. Raúl Alfonsín, que venía de una altísima inflación con Bernardo Grinspun, hizo un shock de confianza y ganó cómodamente las parlamentarias de medio término en octubre de ese año. Milei no generó eso. Repite solamente que no hay plata, se quedó en eso".