Leticia comentó cómo encontró el trabajo a través de un anuncio en Facebook. “Fue el pasado 25 de abril y ahí me comuniqué con una supuesta gerente, una coordinadora, acá en El Soberbio. Ella me pasó el enlace y de ahí me registré para acceder a la plataforma con mi número de teléfono. Luego, tras completar los datos de registro, teníamos que vincular un CBU, un número de teléfono y un correo electrónico“