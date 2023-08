Gran despegue de Aníbal Fernández del crimen de Morena

“No es un partido de fútbol”

"Soy responsable de la seguridad de determinados aspectos federales. No tengo jurisdicción. No tengo por qué meterme en ese tema, no es un partido de fútbol para llamar y comentar", contestó Fernández esta mañana ante la consulta de varios medios de comunicación en una rueda de prensa en el Ministerio de Seguridad.