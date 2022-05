"Me tocó estar en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, caminé Catamarca, Mendoza, Río Negro, en todos lados, cuando me encuentro con militantes, el mensaje es muy claro: 'Ganen o mueran'. No hay mucha vuelta ahí, el planteo de los compañeros es: "Loco, debatan lo que tengan que debatir". Lo único que no está permitido es perder en el 23".