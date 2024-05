Gabriel Katopodis defendió al intendente de San Martin tras su pedido de detención

"Vi las repercusiones en las redes y me parece que sigue apareciendo un presidente en un registro lejos de la gente. ¿No? Un presidente que solamente se sube a un avión, se sube a un auto para ver a multimillonarios, nunca para ir a una fábrica", dijo.

Y posteriormente sumó: "Lo de ayer sigue en el camino que él va creando su propia galaxia, su propio sistema en las redes y con los suyos".

"El plan que él tiene en la cabeza no va a salir porque en la Argentina nunca funcionó y porque definitivamente no es lo que necesitamos", añadió sobre las medidas que lanzadas desde el oficialismo y sobre el mandatario nacional agregó: "No sabemos que tiene en la cabeza para el bien de la Argentina".

