Fuga de La Libertad Avanza antes que llegue Javier Milei

La ausencia de información en el bloque de La Libertad Avanza no sólo es llamativa sino que resulta una falta de respeto de parte de todos los referentes del novel y ocasional frente partidario. No hay antecedentes en la historia de la democracia argentina que el partido gobernante ignore a sus legisladores, demostración cabal del escaso volumen que le atribuye a cada uno de ellos.