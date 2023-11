Fiscalización: Difícil vínculo La Libertad Avanza / PRO

Guillermo Ferraro quedó satisfecho con su denuncia de fraude que Javier Milei reconvirtió a "irregularidades" pero que el PRO no logró corroborar. Es más: Guillermo Dietrich mandó a elaborar un documento sobre qué sucedió en la fiscalización del domingo 22/10, y la conclusión fue apabullante: 40% de las mesas electorales carecieron de la logística y auditoría imprescindible. Al 'experto' de La Libertad Avanza, dicen, no le resultó apropiada la auditoría que devaluó su trabajo y sus argumentos. Jueves y viernes no anduvo por donde se lo esperaba para trabajar juntos.