Femicidio: Hallaron a una joven muerta en la casa de su ex

Aunque todavía se esperan los resultados de la autopsia, un informe preliminar de los forenses arrojó que Digiglio murió por estrangulamiento y que su cuerpo también presentaba signos de defensa y sangrado en las fosas nasales.

Al entrevistar a la ex pareja, notaron que el acusado tenía varias heridas en el rostro que eran compatibles con signos de defensa de la víctima y los peritos hallaron en la escena del crimen una chalina con manchas de sangre. Pese a ello el hombre mantuvo el relato de su coartada en todo momento haciendo caso omiso a las pruebas acusatorias en su contra por el femicidio cometido.

Según trascendió, por el momento no se han encontrado denuncias previas por violencia doméstica de la victima contra su expareja, pero fuentes cercanas a Nahir, declararon que no lo hizo porque el hombre era el único sustento económico que tenían sus hijos y de esa manera él no perdería el trabajo.

Las fuentes también mencionaron que la victima habría rehecho su vida junto con un vecino de la zona, incluso vivían juntos a unos metros de la vivienda del ex. Cuando el hombre salía para su trabajo, cerca de las 4 am, ella se dirigía al domicilio y se quedaba a cuidar a sus hijos mientras dormían.

