Estalla la interna del PRO: Jorge Macri pide una PASO antes de las PASO

E insistió: "La competencia no me preocupa, pero sí me importa que el PRO siga siendo la columna vertebral de Juntos por el Cambio en la Ciudad, las transformaciones que comenzaron con Mauricio y siguen con Horacio (Rodríguez Larreta), que esta Ciudad se siga gobernando desde nuestro espacio".

Embed

Al ser consultado sobre si su análisis incluye que alguno de los postulantes del PRO declinará su candidatura, Jorge Macri planteó que puede darse un acuerdo, pero también jugó la carta de la interna partidaria. "Puede haber, tampoco descarto, una interna previa, ¿por qué no?", dijo.

El ministro porteño ratificó que él no se va "a bajar" de la competencia, al sostener su convencimiento "de que puedo gobernar la ciudad".

Consultado sobre la posibilidad de una interna en el PRO para definir la candidatura a jefe de Gobierno, Macri dijo que "es una opción" que puede ser "una solución".

"Hay mecanismos muy modernos para votar dentro de una interna. Es una opción que se está discutiendo en el propio partido. Una interna previa puede ser una solución", indicó el ministro de Gobierno porteño.

"El tema es cómo llegamos a las elecciones. Mientras tanto que florezcan mil flores. A la elección tenemos que llegar unidos", dijo citando a Néstor Kirchner, aunque sin nombrarlo.

Al señalársele que Larreta manifestó un apoyo expreso a Quirós, Macri lo relativizó al afirmar que "esto no es un juego de apoyos" y que él también integra "el equipo" del alcalde, como integrante de su gabinete.

Al referirse nuevamente a la interna, dijo que "es una opción" y que "claramente no podemos llegar al concepto del 'dedazo'" para definir la candidatura.

Más contenido de Urgente24

Dólar soja hasta el 31 de diciembre y premio a la industrialización

En modo campaña, Alejandro Fantino ya coquetea con Larreta

Luis Juez sacado: "No me lleva por delante ni Macri ni un K"

Llegó encuesta a la Rosada: Alinearse a USA, desastre de Alberto y peronismo progre no convence ni enamora

El proxeneta que hace temblar a JP Morgan y Deutsche Bank