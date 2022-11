Desde el punto de vista fiscal el gobierno se asegura el cumplimiento de la meta de reservas que se espera, así, superar en un 15%. Esto termina siendo un financiamiento sin necesidad de emisión.

A medida que recrudeció la importación de energía y se reanudó la de bienes e insumos tras el lanzamiento del SIRA, el BCRA comenzó a perder nuevamente reservas y en el campo se aceleraron los pedidos para que vuelva el dólar soja, algo que Economía no tenía planeado pero tampoco lo descartaba en una señal de pragmatismo político y técnico para sortear, además, la delicada situación que se vive en el campo por la sequía histórica en 12 años de La Niña.

Los empresarios agropecuarios, exportadores e industriales del sector estiman un tipo de cambio a $225.

Retención 0% a incremental automotriz

Este viernes 25 de noviembre, el funcionario estuvo en la planta de Peugeot, en El Palomar, y anunció incentivos para el incremental de exportación de la cadena automotriz y autopartista en 2023: "No va a pagar retenciones", confirmó, mientras esperaba que el 208 y el Cronos (Fiat) lleguen al 50% de insumos nacionales, mientras celebraba la unidad Nº 100.000 del modelo de la marca francesa.

"Cuando se llega a este número se llega por una decisión de inversión. Este era un sector que decían que no tenía futuro en la Argentina. Planteaban que en realidad las terminales y la cadena de valor no eran competitivas y que, por lo tanto, teníamos que tener libre importación de vehículos y además, no darle incentivos a la producción y a la exportación de autos nacionales", sostuvo Massa.

"Este auto que hoy está en el 42% de integración nacional y que esperamos que termine en 2024 con el 50%, porque queremos más trabajo argentino en los autos que exportamos, es la demostración de que si nos proponemos y alineamos los incentivos", dijo.

