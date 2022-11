El proxeneta que hace temblar a JP Morgan y Deutsche Bank

De acuerdo con The Wall Street Journal: La mujer no identificada que demanda a JP Morgan es una ex bailarina de ballet en Nueva York que fue reclutada por otra joven y abusada sexualmente por Epstein entre 2006 y 2013, según su demanda. Ella alega que también fue traficada con sus amigos. Se retiraron grandes sumas de dinero de JP Morgan para realizar pagos en efectivo a ella y otras mujeres, dice la demanda. La demanda alega que Epstein usó el efectivo para pagar actos sexuales.

Mientras que otra mujer también demandó a Deutsche Bank dado que fue abusada sexualmente por Epstein y traficada con sus colegas desde aproximadamente 2003 hasta 2018. Asegurando, en la demanda, que también recibió efectivo por los actos sexuales. El documento presentado detalla que el banco ignoró las señales de alerta, como los pagos a numerosas mujeres jóvenes y los grandes retiros en efectivo.

Las demandas establecen que ambos bancos ayudaron y participaron en el presunto tráfico sexual de Epstein al permitirle realizar pagos a mujeres por actos sexuales y que los bancos se beneficiaron de las actividades de Epstein. Las demandas establecen que ambos bancos ayudaron y participaron en el presunto tráfico sexual de Epstein al permitirle realizar pagos a mujeres por actos sexuales y que los bancos se beneficiaron de las actividades de Epstein.

Y es que luego de que los reguladores bancarios de Nueva York revisaran la relación de Epstein con Deutsche Bank descubrieron que “aunque el banco clasificó correctamente a Epstein como de alto riesgo, no examinó la actividad en las cuentas en busca de los tipos de actividad que obviamente estaban implicados en el pasado de Epstein.”

Desde The Wall Street Journal aseguran que Deutsche Bank terminó los lazos con Epstein luego del informe del Miami Herald en 2018 que detallaba las acusaciones de mujeres que decían que, cuando eran niñas, fueron víctimas de Epstein.

Jeffrey Epstein dejó un patrimonio por valor de al menos US$ 577 millones que ha sido objeto de litigio. El año pasado, la Sra. Maxwell -ex empleada de la mansión de Epstein en Palm Beach- fue condenada por un jurado federal por ayudar a reclutar y preparar a adolescentes para él.

