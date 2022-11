De Vido pide banquillo de los acusados para Alberto Fernández

Por otra parte resaltó en varios tramos la figura del entonces presidente Néstor Kirchner sobre el “compromiso” en materia de obra pública.

“Me solidarizo con todos los imputados y la imputada, con los que siempre soportaron con estoicismo y dignidad esta injusta persecución que termina en una política judicial denominada lawfare”, añadió.

“A muchos los conozco, por eso digo lo que dije antes, porque somos compañeros, así nos llamamos los peronistas, no somos socios ni tenemos negociados en común. Ejercimos la función pública porque integramos un proyecto político común gestado en una provincia muy lejana del puerto de Buenos Aires”, completó.

Agradecimiento a Minnicelli

En una audiencia que se realizó por Zoom, De Vido explicó: “Quiero decirles en esta tercera oportunidad que no hubo direccionamiento de la obra pública, que todas y cada una las obras en todos y cada uno de los rincones del país hasta el más lejano se definieron y planificaron en el marco del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (Cofeplan), que estuvo integrado por todas las provincias y sus gobernadores y ministros, cubriendo cada una de las asimetrías regionales porque eso definió el presidente Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia de la Nación, no como jefe de una banda sino como presidente de la República legítimamente electo por el pueblo”.

Y luego hizo mención a su mujer, Alessandra Minnicelli, exsíndica general adjunta, a la que la fiscalía había señalado en su alegato por no haberlo sometido a ningún control: “También quiero reconocer a mi mujer, maltratada sistemáticamente en los alegatos y en las preguntas insidiosas de los fiscales a los testigos, que nunca me controló ni debió hacerlo y eso estaba totalmente habilitado y concedido por la Oficina Anticorrupción, que en ese momento llevaba adelante el doctor Garrido. Me defiende con pruebas, con la verdad y el derecho de nuestro lado, igual que mis abogados”.

Y en esa línea, apuntó contra el macrismo: “Si hay una banda que perseguir es la que rescindió los contratos, es la que impulsa el lawfare en combinación con los empresarios del denominado círculo rojo”.

¿Alberto al banquillo de acusados?

En medio de su defensa en el juicio, fue llamativa una mención del exministro que pareció aludir al presidente Alberto Fernández, con quien mantiene un enfrentamiento público ya conocido: “Se omitió la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto conmigo la gestión del Estado ”.

Cómo sigue el juicio

El próximo martes a las 9.30 horas será el turno en poder dar sus últimas palabras de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

También podrán dirigirse al tribunal los exfuncionarios Santiago Carlos Kirchner, Héctor Raúl Garro y José López.

Además, ese día podría conocerse la fecha del veredicto.

Otras lecturas de Urgente24:

¿Puede evitar Rusia que Armenia resulte otra Ucrania?

La decisión que tomó la Corte para que juren los representantes del Congreso

Diputados cruzan el límite y ahora se escrachan con temas personales

El escándalo de los planes sociales salpica a Juan Manzur