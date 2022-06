Escuelas en peligro por la indiferencia del gobierno

Tras conocerse la noticia del cierre de las escuelas por falta de calefacción, las criticas de la oposición no tardaron llegar. María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue la primera en aparecer y apuntó contra Kicillof: “En 2019 le entregué una Provincia con 800 cargos políticos, hoy tiene 1700 cargos y escuelas cerradas porque no invirtieron en calefacción antes que llegue el frío. Esas son las prioridades del kirchnerismo”.

Más allá de las criticas de la dirigente del PRO recordar la explosión de la escuela N°49 del municipio de Moreno durante su gestión ocurrida el 2 de agosto de 2018 por un escape de gas, en la que murieron la vicedirectora y el portero de dicha institución. Esto demuestra que a pesar de las promesas y las supuestas obras que realiza cada gestión, ninguna puede ocuparse de resolver los problemas edilicios de las escuelas o sus iniciativas resultan insuficientes.

La diputada Danya Tavela también se se sumó a las críticas y cuestionó la gestión de Axel Kicillof. "El Gobierno mantuvo dos años las escuelas cerradas y ni siquiera las pusieron en condiciones. No podemos hablar de educación de calidad si los chicos no tienen un lugar para desarrollarse. Es gravísimo que los chicos sigan perdiendo días de clases", enfatizó.

El sistema educativo ya había sido destrozado por la cuarentena eterna y ahora lo está aún más por el cierre de las escuelas por falta de gas. Si el gobierno de Alberto Fernández sigue por este camino anti escolar parecería inviable la solución de la educación argentina.

