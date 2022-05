Locura Made in USA: Son 22 los muertos en escuela de Texas

Una fuerte presencia policial rodeó la escuela el martes, con oficiales con chalecos antibalas desviando el tráfico y agentes del FBI yendo y viniendo del edificio.

Se cree que un agente de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza (BORTAC) disparó y mató al presunto pistolero. 2 oficiales fueron baleados y heridos en la escena, pero se esperaba que sobrevivieran.

manny.jpg Uziyah García, una de las víctimas.

Un caso

Uziyah García, de 8 años, estaba entre los 19 niños asesinados en la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo en Uvalde, Texas. Dos maestros de la escuela también fueron asesinados durante el alboroto.

Manny Renfro, el abuelo del joven Uziyah, confirmó la muerte con Associated Press.

“El niño más dulce que he conocido”, dijo Renfro. “No lo digo solo porque era mi nieto”.

Renfro dijo que vio a Uziyah por última vez cuando el niño lo visitó durante las vacaciones de primavera.

“Comenzamos a lanzar el balón juntos y le estaba enseñando patrones de pase. Un niño tan rápido y podía atrapar una pelota tan bien”, dijo Renfro. “Había ciertas jugadas que yo creo que él recordaría y las haría exactamente como las practicamos”.

Amerie

El padre de Amerie Jo Garza, de 10 años, identificó el cuerpo de su hija, a la que buscaba con insistencia desde que conoció las noticias.

Angel Garza acudió a Facebook la madrugada del miércoles 25/05 para compartir que su hija había muerto en el tiroteo en su escuela primaria:

"Gracias a todos por las oraciones y la ayuda para tratar de encontrar a mi bebé. La han encontrado. Mi pequeño amor ahora vuela alto con los ángeles de arriba. Por favor, no den un segundo por sentado. Abracen a su familia. Díganles que los aman . Te amo, Amerie Jo. Cuida a tu hermanito por mí".

Horas antes Ángel había solicitado ayuda para encontrar a su niña tras el tiroteo. "No pido mucho o apenas publico aquí, pero por favor. Han pasado 7 horas y todavía no he escuchado nada sobre mi amor. Por favor, fb, ayúdame a encontrar a mi hija".

amerie.jpg Amerie Jo y su padre Angel Garza.

Primero, la abuela

El presunto tirador, identificado como Salvador Ramos, supuestamente publicó imágenes perturbadoras en línea antes del tiroteo y aparentemente le envió un mensaje a una mujer sobre sus planes antes de llevar a cabo el ataque mortal. Desde entonces, la cuenta de Instagram ha sido eliminada.

Desde la misma cuenta supuestamente envió mensajes alarmantes a una mujer antes del ataque mortal. El primer mensaje, enviado el 12 de mayo, preguntó a una mujer: "¿Vas a volver a publicar mis fotos de armas?".

En una respuesta, ella describió el intercambio como "aterrador". Luego continuó: "Apenas te conozco y me etiquetas en una foto con algunas armas".

Ramos le disparó a su abuela antes de dirigirse a la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, con una posible pistola y un rifle, según Abbott y ABC News.

“Se cree que abandonó su vehículo e ingresó a Robb Elementary en Uvalde con una pistola y también tenía un rifle, pero eso aún no está confirmado”, dijo Abbott a los periodistas en una conferencia de prensa en Abilene, y agregó que el tirador asistía a Uvalde High School.

Las autoridades no han revelado el motivo del tiroteo, pero dijeron que el tirador era un residente de la comunidad que está a 136 Km. al oeste de San Antonio.

Abbott dijo que el tirador probablemente fue abatido por los oficiales que respondieron al fuego, pero que los hechos aún estaban siendo investigados. El jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, dijo en una conferencia de prensa que el atacante actuó solitario.

school-shooting.jpg La tragedia ya sucedió. Imagen de un día terrible.

“Disparó y mató horriblemente, incomprensiblemente a 14 estudiantes y mató a un maestro. Sr. Ramos, el tirador, él mismo ha fallecido. Se cree que los oficiales que respondieron lo mataron”, dijo el gobernador.

Además de las 15 muertes, otros 15 jóvenes y 2 adultos resultaron heridos en el tiroteo, según funcionarios del Centro Médico Uvalde, mientras que una niña de 10 años y una mujer de 66 años, ambas en estado crítico, fueron llevadas a Salud Universitaria San Antonio (University Health), el único centro de trauma Nivel 1 de la región.

“Los texanos de todo el estado están de luto por las víctimas de este crimen sin sentido y por la comunidad de Uvalde. Cecilia (su mujer) y yo lamentamos esta horrible pérdida e instamos a todos los texanos a unirse para mostrar nuestro apoyo inquebrantable a todos los que sufren”, dijo Abbott en un comunicado.

La Escuela Primaria Robb tiene una matrícula de poco menos de 600 estudiantes, y atiende a estudiantes de 2do., 3ro. y 4to. grado. No proporcionó las edades de los alumnos baleados.

ramos armas.jpg Imagen de la cuenta en Instagram ya eliminada que se atribuye al tirador abatido Ramos.

La maestra

El gobernador Greg Abbott dijo que uno de los adultos era docente. La maestra de 4to. grado Eva Mireles ha sido identificada como una de las dos víctimas adultas en un tiroteo en la escuela que también dejó 19 niños muertos en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas.

Un familiar de Mireles dijo que será recordada como una madre y esposa amorosa.

"Era aventurera. Definitivamente diría esas cosas maravillosas sobre ella. Definitivamente la vamos a extrañar mucho", dijo Amber Ybarra, de 44 años, de San Antonio.

maestra.jpg La maestra de 4to. grado Eva Mireles fue identificada como víctima en un tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el 24 de mayo de 2022.

Biden

Pete Arredondo , jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, confirmó que el sospechoso estaba muerto.

“Se está notificando a las familias y les estamos brindando servicios como debería hacerlo el distrito”, dijo el jefe Arredondo.

El presidente Biden Joe fue informado sobre el tiroteo mientras volaba de regreso a Washington desde Asia, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Sus oraciones están con las familias afectadas por este terrible evento”, tuiteó.

El presidente ordenó que la bandera en la Casa Blanca y en toda la propiedad federal permanezca a media asta hasta el atardecer del sábado.

En un emotivo discurso el martes por la noche , el presidente Joe Biden pidió más restricciones a las armas de fuego. Curioso que el líder del mayor fabricante de armamento en el mundo y que destina miles de millones de dólares anuales al desarrollo y fabricación de nuevas armas, se demeustre sorprendido porque haya un movimiento social y una cultura popular que reivindica la libre propiedad de armas.

“Como nación tenemos que preguntar, ¿cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al lobby de las armas? ¿Cuándo, en nombre de Dios, vamos a hacer lo que hay que hacer? ¿Por qué están dispuestos a vivir con esta carnicería?”.

javier.jpg Xavier López, de 10 años: su cuerpo fue identificado por su madre, Felicha Martínez: “Era divertido, nunca serio y esa sonrisa que nunca olvidaré. Siempre alegraría a cualquiera”. Él estaba completando su último año de primaria.

Nancy Pelosi

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió al Congreso que tome medidas tras la "masacre a sangre fría" que tuvo lugar el martes por la mañana en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas.

“Las palabras son inadecuadas para describir la agonía y la indignación por la masacre a sangre fría de pequeños escolares y una maestra en la Escuela Primaria Robb hoy”, dijo Pelosi en un comunicado. "Los corazones de todos los estadounidenses están rotos mientras rezamos por las familias que quedaron destrozadas para siempre y una comunidad que quedó marcada para siempre".

“Este tiroteo robó el futuro de los niños, que no experimentarán la alegría de graduarse de la escuela, perseguir una carrera, enamorarse, incluso formar una familia propia. Mantenemos cerca a todos los que han perdido a un ser querido por la violencia armada, ya que este horrible crimen profundiza su sufrimiento", agregó.

“Durante demasiado tiempo, algunos en el Congreso han ofrecido palabras huecas después de los tiroteos mientras se oponen a todos los esfuerzos para salvar vidas”, continuó Pelosi. "Es hora de que todos en el Congreso presten atención a la voluntad del pueblo estadounidense y se unan para promulgar la legislación bipartidista, de sentido común y salvavidas aprobada por la Cámara de Representantes".

https://twitter.com/descifraguerra/status/1529351612535275520 El número de muertos aumenta a 21, de los cuales 19 son niños. El autor del ataque disparó a su abuela antes de acudir a la escuela. En lo que llevamos de 2022 más de 17.000 personas han fallecido en Estados Unidos por armas de fuego y se han producido 212 tiroteos masivos. pic.twitter.com/cxgqRkKG73 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) May 25, 2022

Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, siempre pendiente de las noticias en USA, expresó sus condolencias y dijo que estaba "profundamente entristecido" tras el horrible tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas.

“Profundamente entristecido por la noticia del asesinato de niños inocentes en Texas”, tuiteó. "Sinceras condolencias a las familias de las víctimas, el pueblo de USA y @POTUS por esta tragedia".

“El pueblo de Ucrania comparte el dolor de los familiares y amigos de las víctimas y de todos los estadounidenses”, agregó.

El tuit se produjo el mismo día que Zelenskyy pronunció un discurso nocturno en el que dijo que la lucha militar actual en Donbas es "extremadamente difícil".

