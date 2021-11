En Rosario siguen las balaceras y nadie da la cara

Luego, una mujer de 24 años ingresó al Heca con heridas en el abdomen, provocadas por un arma de fuego. Y más tarde, tal como informa El Ciudadano, se registraron otras cuatro balaceras contra frentes de viviendas en distintas zonas de la ciudad. Como saldo de estos ataques, una mujer resultó herida levemente.

el establo balas.jpeg El impacto de una de las balas en El Establo de Rosario.

Hubo silencio y repercusiones

Los ataques del fin de semana conmocionaron a la ciudad entera. Es que en Rosario hace años está instalada la narcoviolencia y el sicariato, pero la realidad es que los ataques siempre sucedían en las periferias de la ciudad. Que delincuentes se hayan animado a balear un tradicional restaurant en una zona icónica de la ciudad, como lo es la Avenida Pellegrini, habla de lo liberado que está el territorio. Ya no hay paz ni zonas seguras.

Es muy curioso el testimonio de Beto Riba, uno de los dueños del carrito de comidas que fue atacado, Jorgito Junior's. El hombre asegura que es amigo del "Viejo" Cantero (el fundador de la banda narco Los Monos) y que le preguntó sobre el ataque y este le aseguró que "no tuvo nada que ver". "Todo el mundo sabe que yo tengo muy buena relación con él y con su familia, por eso sé que por ese lado no", insistió Riba.

"Lo veo como un problema político de parte del intendente y del gobernador, ninguno salió a dar explicaciones. El intendente hace tiempo viene enojado que quiere hacer la policía de la ciudad, se empeñan en que quieren una policía autónoma en Rosario y están haciendo que víctimas inocentes tengan este problema", analizó el dueño del local gastronómico.

"Pasó en Jorgito y El Establo pero mañana puede pasar en cualquier otro comercio", concluyó Riba.

Quien también habló fue Osvaldo De Marco, el dueño de la parrilla El Establo, que aseguró que lo sucedido fue "horrible, horrible. Ver la gente en pánico, tirada al piso en el local donde había unas 100 personas. No se lo deseo a nadie".

De Marco además expresó que no tiene problema con nadie ni que le debe nada a ninguna persona: "Somos gente de trabajo, no tenemos problemas, no tenemos deudas, ni un sí no un no con un vecino", y cree que quien disparó contra el local "es un loco demente, solo una persona así puede haber lo que hizo y tirar tres o cuatro tiros son saber a quién le pegás".

"Yo tengo que continuar porque tengo 60 familias trabajando conmigo y esto es lo que hago. Me podría resultar más fácil bajar la persiana, tengo edad para decir hasta acá llegué, pero está gente que trabaja y trabaja a la par de todos, empleados de 20 años y que son también mi familia porque esta es una familia laboral, yo con estos muchachos paso más tiempo que con mi señora y mis hijos. Por eso voy a seguir, no me van a parar", concluyó el dueño de El Establo.

Ahora bien, los que no se manifestaron sobre lo sucedido fueron justamente, el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin. Ninguno de los dos dijo ni una palabra sobre estos hechos que shockearon a la sociedad rosarina.

Rosario parece siempre importarle a los opositores de turno y nunca a los políticos que la gobiernan. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, reclamó una intervención directa de Alberto Fernández debido a la "saturación" de las calles de Rosario, donde "no hablamos de inseguridad, hablamos de una ciudad tomada".

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1462883404949569538 Presidente: la situación en Rosario es de extrema gravedad. Debe tomar medidas de manera inmediata y deben ser profundas. La Ley de Seguridad Interior le da la potestad para hacerlo. En esta carta le indico lo que tiene que hacer https://t.co/K92sH7WlCM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2021

La exfuncionaria le envió una carta al presidente de la Nación para recordarle que la Ley de Seguridad Interior le da la potestad para intervenir la ciudad. Esta mañana, en diálogo con la radio LT8, Bullrich expresó que "no hay ciudad en el país que viva lo de Rosario. No estamos hablando de un aumento de la inseguridad, hablamos de una ciudad tomada. Entonces, las fuerzas de seguridad que tiene (las autoridades) las tienen que utilizar. Tendrán todos los controles que tiene que tener para que nadie haga lo que no se debe hacer, habrá incentivos para que hagan bien su trabajo, esas dos cosas tienen que suceder. Pero debe haber un nivel de saturación y control para que no pueda pasar lo que pasó este domingo de manera inmediata. Además de la inteligencia para ir a fondo y sacar las raíces de quienes están generando este problema".

"Hoy el presidente tendría que estar en Rosario, el intendente (Pablo Javkin) debería llamarlo de manera urgente y el gobernador (Omar Perotti) convocar al comité de crisis para sumar fuerzas federales, poner en marcha el comando de inteligencia, separar a quienes están pasando información desde las cárceles y aislarlos", dijo Patricia Bullrich.

Además, explicó que "la Ley de Seguridad Interior permite convocar a las Fuerzas Armadas hagan apoyo de logística, no con tropas porque está prohibido por la ley. No hablo de militarización, pero lo que pueden hacer las FFAA es prestar camiones, reforzar la parte de comunicaciones. Yo generaría una situación de saturación para poder controlar todas y cada uno de los lugares y las personas. Me pondría a buscar las armas que están circulando, generar controles aunque sea incómodo para los rosarinos. Se va a vaciar la ciudad, la gente se va a ir. Imaginen si todos los fines de semana tirotean un lugar. Hay que tomar medidas ya. Y deben ser muy fuertes. Si Fiscalía saben quiénes son deben haber allanamientos todos los días en busca de quienes tirotean y amedrentan".

Quien salió a responderle a la exministra de seguridad fue Antonio Bonfatti, otrora gobernador de Santa Fe por el partido socialista. Según él, "esto no se resuelve con más efectivos federales. Son necesarios, pero la resolución pasa por un abordaje con más inteligencia".

"Las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer inteligencia y para la represión del delito. Para eso están las fuerzas de seguridad provincial y federal. No coincido con Bullrich", expresó el Radio2.

El exgobernador aseguró que "ahora hay un incremento (de la violencia) que preocupa y mucho. No se resuelve esto con más efectivos federales, más allá de que son necesarios. La resolución pasa por el abordaje con más inteligencia", e insitió: "Hay que tener un plan y un proyecto. Y no hay. Tiene que haber una conducción única y cada fuerza hoy actúa por sí sola. No hay coordinación, falta mucha inteligencia".

Mientras los políticos que tienen la facultad y el poder para hacer algo por Rosario callan, los demás se enfrascan en debates inconducentes sobre lo que se debería hacer. En las calles, los ciudadanos mueren por las balas y los que no, viven aterrorizados por la inseguridad, esperando soluciones que no llegan.