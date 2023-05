Elecciones 2023: El nuevo mapa cordobés tras super domingo

En esos municipios, el oficialismo pudo retener gestiones. Entre ellas, la más esperada fue Canals y Cruz Alta.

La primera se concretó gracias al trabajo de Edgar Bruno, el candidato delasotista que se quedó con el 67,94% de los votos. En la campaña, Bruno estuvo acompañado por Martín Llaryora de manera directa, y la noticia del triunfo fue recibida con altos funcionarios a nivel provincial.

En el caso de Cruz Alta, la simbología era crucial. Ese municipio es la cuna política del candidato a intendente de Córdoba por el PJ, Daniel Passerini.

Pero no todo fue color de rosas. De hecho, la jornada despertó ciertas alarmas alrededor de un dato no menor: en el sur provincial no se registraron victorias.

Llaryora Schiaretti 6.jpg El PJ tuvo su primer super domingo en las elecciones 2023.

En ese sentido, Juntos por el Cambio esperaba una jornada adversa. Sin embargo, hubo rendimientos para desatacar en el optimismo opositor.

Las Acequias, Coronel Moldes, Capilla del Sitón, Villa Sarmiento, Las Vertientes, Alcira Gigena, Chucul, y Pampayasta Sud fueron los bastiones de un domingo movido y con algunas gratas sorpresas para el espacio que tiene como candidato a gobernador a Luis Juez. En ese sentido, las dos primeras elecciones fueron remarcadas por el arco opositor.

Coronel Moldes era la batalla central del domingo por el volumen de electores. Allí se instaló la sorpresa ante el cambio de gobierno, ya que la ciudad era dirigida por el PJ.

La localidad del sur cordobés coronó a Ezequiel Moiso, quien venció al viceintendente peronista Gustavo Argüello con una diferencia insólita de 84 votos. Así, Juntos por el Cambio cortó una gestión de 16 años, poco más de la mitad de lo que lleva el PJ en el poder provincial.

¡Gran triunfo en #Canals! Felicitaciones @edgardavidbruno, los vecinos ratificaron la continuidad de esta exitosa gestión. Esto es una contundente demostración de cómo se valoriza una buena gestión. Acompañaré a la localidad para que el #progreso no se detenga. ¡Para adelante! — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 28, 2023

Algo parecido sucedió en Las Acequias, aunque en menor escala. Allí, el resultado de las elecciones 2023 dejó como ganador al opositor Germán Martini, que venció al kirchnerismo representado por el oficialista Pablo Cavallo.

La geografía de las victorias de Juntos por el Cambio es un campo estudiado por el PJ. Hace tiempo, el oficialismo sabe que Martín Llaryora tiene una exposición baja en el sur provincial, a pesar de ser un hombre del interior cordobés.

Su zona de influencia, a partir de su origen en San Francisco, es el este provincial. Por ello, no sería extraño que su ritmo de campaña se centre fuertemente en el sur, sector clave a nivel productivo.

Hoy los cordobeses ratificaron que el cambio llegó para quedarse. Quiero felicitar a los equipos de Juntos por el Cambio de Capilla del Sitón, Villa Sarmiento, Las Vertientes, Alcira Gigena, Chucul y Pampayasta Sud por reafirmar el camino de la honestidad. — Luis Juez (@ljuez) May 29, 2023

Con eso a cuestas, el mapa parece dibujarse parejo y tenso, con un cabeza a cabeza que tendrá sentencia final el próximo 25 de junio. Con algunos resultados previsibles, las sorpresas no parecen ser el menú principal de estas elecciones 2023.

Elecciones sin votos

Una particularidad del super domingo cordobés fue la cantidad de jurisdicciones que, en sus comicios, no tuvieron votaciones sino consagraciones. Todo ello por el fenómeno de las listas únicas.

En al menos 8 localidades y municipios, los oficialismos simplemente recibieron un nuevo periodo por falta de competitividad electoral. Ellos fueron Colonia Bremen (Jackeline Ojeda), Aldea Santa María (Daniela Imola), Idiazábal (Juan Pablo Vassi), Benjamín Gould (Alain Correa), Colonia Bismarck (Leandro Vignani), Assunta (Evelyn Artusso), Las Isletillas (Claudio Boretto) y San José de las Salinas (Marcelo Ruiz).