El peronismo como sostén de la coalición liberal

N. de la R.: Para Urgente24 no es una cuestión de nombres: ni Jorge Capitanich ni Julio Manzur ni Juan Schiaretti (si fuese así, agregariamos al más confiable Sergio Uñac), tal como especula Jorge Asis, la cuestión de si hay recuperacion del peronismo hacia 2023. Tampoco pasa por si son gobernadores o legisladores ni si son del interior o de Ciudad de Buenos Aires (aquí no hay federales, son todos unitarios cuando llegan al poder). La cuestión es, por un lado, si tienen sufragios o no (muchos no tienen, sólo alientan especulaciones en los medios de comunicación), y si hay coraje y astucia para ejecutar decisiones muy difíciles. A Urgente24, Mauricio Macri le provoca muchas sospechas con casos como el de Federico Sturzenegger / BCRA cuando demostró que él depende en exceso del 'qué dirán' (imposible creer que Marcos Peña tenía alguna autonomía). El peronismo liberal sigue siendo el peronismo que consiguió números más interesantes en las últimas décadas, ¿es posible recuperarlo? En su columna, Diana Ferraro presenta el caso de Schiaretti casi en simultáneo con lo que expuso Asis; y ella sí confía en el regreso de Macri. Vamos a informarnos sobre su punto de vista: