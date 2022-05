Javier Milei, vecinalistas en Entre Ríos, va Rebeca Fleitas

De acuerdo a un comunicado difundido antes por una web de la Provincia de Entre Ríos, hubo una reunión de la que participaron Carlos Kikuchi, la legisladora Rebeca Fleitas; el titular del CVER, Pedro Alberto Olivetti; el Jefe de Campaña, Roque Fleitas; y el secretario Norberto Jacob, lo que explica el siguiente anuncio de la legisladora:

Alternativa

La aparición de LLA, en acuerdo con vecinalistas -aunque también hay otros espacios ya trabajando en la Provincia de Entre Ríos-, intenta romper la puja entre el Partido Justicialista / Frente de Todos, que lidera el gobernador Gustavo Bordet; y la alianza Juntos por el Cambio, que tiene al diputado nacional y ex ministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, como rostro principal.

La realidad es que la gobernacion de Bordet fue intensamente gris, y el perfil socioeconómico / productivo de Entre Ríos no ha cambiado, sin posibilidades agroindustriales tal como sí tienen las otras 2 provincias de la Región Centro, Santa Fe y Córdoba. El principal motivo para festejar que tiene el peronismo entrerriano es que Concordia ya no es la ciudad más pobre del país sino que es la Nº2, aunque el documental de la BBC sobre pauperización en la Argentina, tuvo como foco a la catedral de los Cresto, Sergio Urribarri y Jorge Busti.

¿Y qué decir de Juntos por el Cambio? La última vez que gobernó la provincia la UCR, que integra JxC, emitió una gran cantidad de cuasimoneda para compensar el fuerte rojo fiscal. En cuanto a Frigerio, fue un ministro importante del horrible gobierno de Mauricio Macri. Frigerio afirma que no es Macri pero nunca manifestó su discrepancia en serio si permaneció los 4 años, ¿no? Ahora es fácil blablablá.

¿Podrá la conjunción de LLA, vecinalistas y otras fuerzas formalizar una alternativa? Habrá que hablar con Fleitas a su regreso.

Importante: obvio que también trabaja intensamente en Entre Ríos, la ya entrevistada por Urgente24, Miriam Beatriz Müller, referente del Partido NOS Entre Ríos.

----------------------------

Más contenido en Urgente24:

Denuncia y advertencia por un posible accidente nuclear en Argentina

Boca: La médica no declaró y piden 20 años para Villa

4 paseos gastronómicos en Buenos Aires

Viruela del mono: Lo que sabemos hasta ahora

Coma esta fruta para tener un intestino sano, dice dietista