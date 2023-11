El insólito pedido de Leonardo Cositorto a Javier Milei

A su vez, Cositorto en su mensaje expresó que “esta gente viola de manera permanente (en referencia a la fiscal de Villa María que lo investiga) porque Macri les cedió en 2017, a estos personajes que son simplemente fiscales de instrucción, el poder para detener a la gente”.

“Ellos pueden en esta ciudad de Córdoba, volver a pedir otro año (de prisión preventiva) en dos partes de 6 meses, para seguir con la investigación”, agregó el mediático coach ontológico.

Trabajo ad honorem

De todos modos, el mensaje de Cositorto no solo fue pidiendo el indulto, sino que se puso a disposición para trabajar dentro del gobierno de Javier Milei sin recibir ningún tipo de remuneración económica.

“Cuando le hago el pedido que rompa con un indulto me pongo a disposición ad honorem, y si no me quiere sumar que no me sume porque de alguna manera igual voy a entrar a la política”, destacó.

Es importante recordar que el acusado de la estafa piramidal, que llegó a operar en varios países de Latinoamérica, había declarado hace un año que había aportado en la campaña de Javier Milei, por lo que probablemente decidió hacer público ese pedido al futuro presidente.

Generación Zoe afirmaba ser un holding de múltiples compañías y proyectos, y entre otras cuestiones, ofrecía desde educación en su universidad hasta trading e inversión en criptomonedas, con negocios tan diversos como hamburgueserías o equipos de fútbol. Sus miembros se presentaban como "coaches ontológicos y mentores".