“Ha estado presente en todo momento desde Moscú con dos Zoom, ha dado las instrucciones precisas”, sostuvo Carlos Bianco en cuanto al mandatario bonaerense y, por otra parte, llevó tranquilidad al asegurar: “En principio, hemos estabilizado y controlado la situación. Podría haber sido una tragedia mucho mayor si no se hubiera avanzado en identificar las otras dosis”.

Más temprano, en una entrevista radial, Carlos Bianco había ido en ese mismo sentido contra los integrantes de Juntos por el Cambio. “Hubo un desfile de oportunistas, que además coinciden en que son opositores. Eso es lo que sucedió en las últimas horas, lamentablemente. La oposición en vez de ser razonable, solicitar la información, sale a tratar de sacar una tajada política de una desgracia, de una tragedia, en el marco de una situación delictiva”, consideró Bianco en ese entonces.

En esa línea, agregó: “Escuché otros oportunistas opositores decir que después de la gestión de Pro no había droga en la Provincia. Es atentar contra la inteligencia de la gente. Que le vayan a explicar a las Madres del Paco, a los distintos barrios, que durante su gobierno no había drogas. Mentir descaradamente a la gente, de esta forma, tampoco los ayuda. La gente no es tonta y todos los que somos del conurbano sabemos que es un problema que lleva años, desde los 80″.

También afirmó que cuando Vidal estuvo a cargo de la gestión bonaerense la situación con respecto al narcotráfico “empeoró”; no como aseguró la ahora diputada nacional en Twitter. “Los delitos prevenibles, donde se encuentran las infracciones a la ley de drogas, aumentaron 83% durante el gobierno de María Eugenia Vidal y bajaron 25% durante nuestro gobierno”, precisó Carlos Bianco.