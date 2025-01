El Gasoducto Metropolitano, Maxi Pullaro y el acuerdo Nación / Provincias

El gasoducto

El Gasoducto Metropolitano de la Provincia de Santa Fe reemplazó el proyecto fallido de Gasoducto de la Costa, y se propone llevar gas natural a 100.000 usuarios -más de 250.000 habitantes- en Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Angel Gallardo.

El objetivo hoy día es conectar el Metropolitano con el GNEA, un caño de 24 pulgadas de diámetro, que se extiende 1.465 kilómetros con capacidad es de 10.000 millones de m3 de gas natural por año, por las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe. El GNEA fue desarrollado por Enarsa y es operado y mantenido por Transportadora de Gas del Norte (TGN).

La Argentina ya no compra gas natural a Bolivia. El GNEA transporta el hidrocarburo de Vaca Muerta a los centros de consumo.

El Metropolitano tomará gas natural del GNEA a la altura de Esperanza y pasará al sur de Recreo y Monte Vera, casi en el límite con la ciudad de Santa Fe, que podrá sumar barrios al sistema.

De Monte Vera a Arroyo Aguiar, y por debajo de la Laguna Setúbal hasta San José del Rincón y Arroyo Leyes.

La continuidad del Gasoducto Metropolitano es una obras que el gobernador Maxi Pullaro definió como prioritaria y desde junio la UTE contratista realiza los trabajos en tiempo y forma.

La obra incluye completar 1.800 metros de tendidos en 7 diferentes puntos para tener toda la cañería conectada, cruzar la Circunvalación Oeste, el cruce por la ruta provincial 2 y el tendido por el terraplén de defensa en la zona de la costa.

La vicegobernadora Gisela Scaglia destacó: “Estamos usando impuestos de santafesinos en obras para los santafesinos” (...) “en un momento donde Nación no tiene obra pública y no está mirando a las provincias ni al interior productivo, es bueno decir que esto lo hicimos aún con retenciones para que nuestros puertos puedan tener más seguridad”.

La autopista

En tanto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) inició las obras del 3er. carril de la autopista Rosario-Santa Fe: son 16 km entre la Av. Circunvalación de Rosario y el acceso a la ciudad de San Lorenzo.

Ya se trabajan entre el kilómetro 10,8 (altura de Fray Luis Beltrán) y el kilómetro 13,8 (altura de San Lorenzo).

Ejecuta la obra la empresa Pose SA, por $ 41.498.589.398. En este caso el foco son más de 38.000 personas que circulan por la autopista cada día.

Pullaro afirmó que “ninguna provincia, ni el Estado nacional, invirtieron lo que invirtió Santa Fe el año pasado en obra pública: US$ 500 millones puestos en el territorio santafesino. Y este año arrancamos un año con mucha expectativa, donde tenemos entre US$ 1.500 millones y US$ 1.600 millones para invertir”.

La provincia de Santa Fe necesita mucha infraestructura para sacar todo su potencial. Estamos repavimentando, bacheando, haciendo puentes que hacía años que no se hacían en la provincia; haciendo rotondas para mejorar la seguridad vial en todo el territorio. Estamos comprometidos con este plan de obra pública, cambiando cañerías que hacía años que no se cambiaban en las ciudades, reparando las cloacas de las grandes localidades con inversiones únicas. La provincia de Santa Fe necesita mucha infraestructura para sacar todo su potencial. Estamos repavimentando, bacheando, haciendo puentes que hacía años que no se hacían en la provincia; haciendo rotondas para mejorar la seguridad vial en todo el territorio. Estamos comprometidos con este plan de obra pública, cambiando cañerías que hacía años que no se cambiaban en las ciudades, reparando las cloacas de las grandes localidades con inversiones únicas.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Fuertes señales del FMI ponen a Javier Milei más cerca de bimonetizar, sin cepo

JPRO quiere convencer a Mauricio Macri para que compita en 2025 por el Senado

La China Suárez pierde el control: ¿Benjamín Vicuña se pone del lado de Wanda Nara?

La hora de Ariel Lijo (y Ficha Limpia): ¿Qué hará el PRO en Sesiones extraordinarias?

Las coaliciones que derrotaron al peronismo se tomaron muchos meses para negociar