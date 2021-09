Estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos que te ofrezcan. Son dos caminos completamente distintos. Estás situaciones pueden significar una noche con amigos, relajado, o con tu pareja y la otra un futuro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado Estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos que te ofrezcan. Son dos caminos completamente distintos. Estás situaciones pueden significar una noche con amigos, relajado, o con tu pareja y la otra un futuro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado

Todos han disparado memes por igual. Sus equipos aseguran que eso es clave y es positivo. "Lo importante es que se hable del candidato y se haga conocido", enfatizan los asesores.

Encuestas

Ahora bien, ¿hablar en esos programas asegura votos o una relación directa y cercana? Según la encuestadora Zuban-Córdoba, el último estudio de opinión pública de 2.500 casos a nivel nacional reveló que el 75% siente que "los políticos no le hablan a personas como yo".

image.png La irrupción de Javier Milei, sobre todo en redes sociales y Twitter, tal vez responda a este tipo de opiniones del electorado.

Tal como informó Urgente24 a partir de la encuesta de Circuitos, el punto es que no se trata de los candidatos ni cuánto miden. El punto está en el pesimismo que hay en las expectativas a corto y mediano plazo. Un 52.6% creen que la situación económica en los próximos meses "va a empeorar".

Sergio Doval, analista político y especialista en estrategias comunicacionales en Taquion, advirtió en entrevista radial:

No hay clima electoral, la gente no está en la campaña, están buscando hablarle a la gente que no quiere escuchar

“La política está pasando su peor momento en mucho tiempo”, exclamó Doval, a lo que agregó: “siete de cada diez personas, en marzo del año pasado, pensaban que los políticos, cuando ejercen su poder, piensan sobre lo que es mejor para la sociedad y hoy en día solo tres de cada diez piensan eso”.

Doval explicó que la mayoría de los políticos a nivel nacional tiene un balance de imagen “negativa” en las encuestas. "Solo Horacio Rodríguez Larreta ha podido contrarrestar esta imagen negativa hacia los políticos de vez en cuando, en ciertos meses específicos", aclaró el analista político.

Pero genera una duda la agenda que llevan el FDT y JxC para acercarse al voto joven: ¿Ellos están preocupados por el porro o el sexo? Cuando uno dialoga con los jóvenes, no se quieren ir del país por el porro o el garche.