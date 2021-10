Dudas sobre datos oficiales de importación de gas natural

Asimismo, el informe de Juntos por el Cambio señala que el crecimiento de la producción de no convencional no es suficiente para revertir el déficit energético.

“Las inversiones que permitan un crecimiento acelerado y constante en la producción de no convencional se ven cada vez más lejanas en un escenario macroeconómico marcado por la descontrolada inflación, el atraso cambiario, las restricciones al mercado único de libre cambio y la inseguridad jurídica, entre otros factores. Muestra de ello es el derrotero de críticas que despierta el proyecto ingresado recientemente en el Senado de “Ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas”, que no gana adeptos ni defensores dentro ni fuera del oficialismo, en el sector público, ni en el privado y mucho menos promete las certezas que requieren aquellas inversiones que permitan sustituir las importaciones, a las que me refiero” señalaron.

En esa línea, los diputados de la oposición consideraron que la "falta de planificación económica y energética de este Gobierno se ve reflejada en las sucesivas medidas contradictorias y descoordinadas de los organismos con competencia en la materia y en la administración y gestión de las empresas del Sector Público Energético, que lejos de ser formadoras de precios terminan por distorsionarlos", criticaron.

Por último, Latorre, Cornejo y Menna, detallaron en su pedido que la balanza comercial energética de agosto de 2021 arrojó un déficit de 204 millones de USD. El acumulado de 2021 suma 887 millones de USD; las exportaciones crecen 25.6% pero las importaciones crecen también un 94.4%. "Todo ello en el marco de una propuesta económica de ajuste del gasto y reducción del déficit, con un fuerte recorte en la cuenta de subsidios energéticos plasmada por el Ministro de Economía de la Nación y ratificada por el Presidente de la Nación en el envío al Congreso del Presupuesto para 2022, lo que resulta de dudoso o de imposible cumplimiento", cerraron.

El pedido completo a continuación: