Juntos por el Cambio decidió no ir al recinto este martes (05/10) y por eso no hubo quórum en la Cámara de Diputados para tratar la ley de Etiquetado Frontal. Sin embargo, dos diputados 'rebeldes' de ese espacio opositor sí asistieron a la sesión. Se trata de los mendocinos radicales Claudia Najul y Federico Zamarbide, quienes “se cortaron solos” de la decisión que había tomado Juntos por el Cambio de no bajar al recinto.