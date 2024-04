Discutiendo el pasado, llegó Javier Milei (de Francisco a Sandro)

Memorioso Raúl Acosta al introducir a Javier Milei y una frase del papa Francisco. Pero requiere ubicar el contexto: La Batalla de Punta Quebracho fue un triunfo de la Confederación sobre la armada anglo-francesa, el 04/06/1846, que definió la Guerra del Paraná: 7 meses después de la batalla de Vuelta de Obligado (20/11/1845) y 5 meses después de la 2da. batalla de San Lorenzo (16/01/1846). Fue a 35 km de Rosario (Provincia de Santa Fe), casi Puerto San Martín. De la flota enemiga, 2 mercantes fueron hundidos, 4 fueron incendiados y los vapores de guerra Harpy y Gorgon quedaron KO. Héroes: general Lucio Norberto Mansilla y coronel Martín de Santa Coloma, al grito de "¡Viva la soberana independencia argentina!". Resultado: sir Samuel Thomas Hood presentó ante Juan Manuel de Rosas "el retiro más honorable posible de la intervención naval conjunta". Sin embargo, no hay recuerdo de Punta Quebracho. No se enseña en los colegios. No aparece en los manuales. No hay feriado nacional. No hay honor a los patriotas vencedores. Vamos al texto: