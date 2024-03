Cautela de Javier Milei por riesgo de "stop" de los gobernadores

Javier Milei estaría más preocupado esta vez por su relación con los gobernadores. Los necesita para sancionar la tan demorada ‘Ley ómnibus’. Pero el Presidente también parece comprender que la legitimidad de los mandatarios en sus provincias lo obliga a ser más cauto en el vínculo con ellos. En algunos casos la popularidad del gobernador local puede ser mayor a la del jefe de la Casa Rosada. Por citar uno, Ignacio Torres, de Chubut y quien tuvo anteriormente un fuerte encontronazo con Milei por el recorte de fondos, tiene en su provincia -según la última encuesta de mensual de CB Consultora- una imagen positiva del 61,5%, 4 puntos más de lo que obtuvo en febrero. Por el contrario, la aceptación de Milei en el distrito patagónico se contrajo 3 puntos en el mismo lapso, hasta el 48,7%, por lo que quedó más de 10 puntos por debajo de Torres. Claramente, en la confrontación -que incluyó una fuerte campaña en redes sociales en contra del joven dirigente del PRO, con momentos execrables- fue Torres el que consiguió un rédito. El mismo gobernador también fue uno de los primeros en protestar por el decreto que condicionó las transferencias que por ley Nación tiene que hacer a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Además de Torres se oyeron advertencias desde Santa Fe, Córdoba y Santa Cruz sobre medidas a adoptar ante esa situación. La Casa Rosada en lugar de escalar el conflicto (como suele hacer) salió a poner paños fríos sobre el asunto por 2 vías: primero Guillermo Francos, ministro del Interior y nexo directo de Ejecutivo Nacional con los gobernadores, dijo que no se eliminaron partidas sino que les cambiaron la denominación. Es decir, ese dinero está contemplado, pero con otro nombre. Luego, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que no hace hincapié en el argumento del ministro, sino en que hay una auditoría en curso por parte de la ANSeS al cabo de la cual se cumplirá en abonar los montos a las 13 provincias en cuestión.