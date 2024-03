"A Horacio Rodríguez Larreta no lo veo representado en el PRO"

En esa línea, y consultado sobre una posible alianza electoralista de cara al 2025 con el partido de gobierno, La Libertad Avanza, Arabia consideró que "falta mucho" para poder tomar una decisión en ese sentido, pero no descartó la posibilidad.

Alianza PRO y LLA

Sobre esa posible alianza hay miembros del PRO como por ejemplo Cristian Ritondo que han descartado esa posibilidad, sin embargo, Arabia cree que LLA y el PRO tienen hoy por hoy "confluencia de ideas".

"No sé qué dirigentes han descartado la posibilidad de una confluencia electoral del PRO con La Libertad Avanza, pero es algo que falta mucho, tanto para descartarlo como para confirmarlo", dijo.

Y agregó que no hay que olvidar que dentro del Gobierno hay una representante del PRO como lo es Patricia Bullrich, quien a juicio de Damián Arabia "está llevando una tarea enorme, gigante y súper importante para cambiar el paradigma del país, que es ni más ni menos que el orden público, la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo... Por eso muchos de nosotros, o mejor dicho, los 37 diputados, hemos votado junto a LLA en la Ley de Bases".

En esa misma línea, el diputado nacional admitió que "una confluencia de ideas, después si eso se plasma o no en una confluencia electoral veremos, pero creo que hoy falta mucho para tener esa conversación por sí o por no".

A su vez, consideró que lo que sí deben hacer los integrantes del PRO es "defender el cambio sin ningún tipo de tapujos".

"Tenemos que ir claramente en defensa de lo que creemos, y porque no nos toque a nosotros llevar adelante el cambio, no tenemos que dejar de defender en eso que creemos; todo lo contrario, tenemos que ayudar", sentenció.

Juntos por el Cambio, el PRO y los Lousteau "de la vida"

Así las cosas, Arabia consideró que el PRO estará enfocado de ahora en más en "sincerar las ideas" y hacer un cronograma político claro, lo cual, según el diputado nacional "va a beneficiar al sistema político argentino, que en parte está desprestigiado por falta de claridad y una crisis de representación".

Consultado sobre la crisis de representación y la falta de claridad en las ideas, y en consecuencia, la ruptura de la coalición política -hoy inexistente- Juntos por el Cambio, que incluía a macristas, radicales, lilitos y más, el vice segundo del PRO disparó:

"Yo creo que lo que le pasó a Juntos por el Cambio tiene que ver con que uno decía que había que ir para un lado y el otro para el otro lado; y yo me pregunto qué nos hubiera pasado, digo yo, por ejemplo, que sé de las cualidades de liderazgo y conducción que tiene Bullrich, y que no tengo dudas que hubiera sido una gran presidenta, si le hubiera sido muy difícil gobernar y hacer esos cambios con los Martín Lousteau de la vida, que están todos los días socavando la identidad del espacio. Es muy complicado así".

Horacio Rodríguez Larreta y el PRO

Justamente, el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió la interna ante Bullirch, hoy parece sentirse totalmente ajeno a las ideas del PRO, y en esa línea, Damián Arabia fue consultado por Urgente24 en torno a ese tema: ¿Qué pasará con Larreta y su función/rol el PRO?

"A mí me parece que a Horacio Rodríguez Larreta no lo veo representado en el PRO. Él se pronunció en contra de la Ley de Bases cuando todo el PRO, incluso los antiguos llamados 'halcones y palomas', votaron a favor, todos".

Y agregó: "Me parece que hoy él (Larreta) no se está viendo representado en el PRO y por eso no habrá querido integrar algún espacio de representación en la nueva conducción partidaria", aunque advirtió: "Tampoco sé si se lo hubiéramos permitido, no lo sé, es contra fáctico... Lo que quiero decir es que, mi sensación, es que Horacio Rodríguez Larreta no se está sintiendo representado por el PRO".

De todos modos, en la teoría el ex precandidato a presidente de Juntos por el Cambio sigue adentro del PRO. "Hay que preguntárselo a él, pero en sus pronunciamientos públicos él se muestra contrario a las decisiones del Gobierno y cree que Patricia y Mauricio estaban llevando al PRO a un lugar donde él no está de acuerdo. Si eso significa que está adentro o afuera del PRO habría que preguntárselo a él", sentenció Arabia.