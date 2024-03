Agustín Rossi sobre el "errado" camino de Bullrich: "¿Para qué quieren a los militares en Rosario?"

Pero, como contracara expresó que "la política de seguridad tiene que ser efectiva y no efectista. Todos entendemos que la foto al estilo Bukele fue un error, también que el presidente se halla vanagloriado de haber bajado los homicidios de febrero en Rosario".

En ese sentido, sobre la participación de las FFAA en materia de seguridad interior, cree que "hay evidencia empírica de que no se resolvió el problema en ningún país donde participaron en cuestiones de seguridad interior y en el combate contra el delito narco. Por el contrario, se espiralizó la violencia y aparecieron más víctimas inocentes".

El segundo aspecto que remarcó fue "la formación". "La del policía o del agente federal es distinta a la del hombre y a la mujer del Ejército. El soldado tiene una formación para el uso letal de armas, por lo tanto no está preparado para el combate urbano ni para el patrullaje. Porque ante cualquier amenaza, mata", comentó.

Por último, en tercer lugar, destacó que el país cuenta con una multiplicidad de fuerzas de seguridad. "Cuenta con todas las policías provinciales y las cuatro fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura, Aeroportuaria y Policía Federal Argentina. Dos de esas fuerzas (Gendarmería y Prefectura) son "intermedias", es decir, que están entre las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad", amplió Rossi.

Sobre ese contexto, expuso que en algún momento alguien pensó en la "importancia" de diferenciar entre "fuerzas armadas y de seguridad", al punto de darle rango intermedio a estos dos cuerpos que nacieron de las FFAA.

Para Rossi, todo esto "apunta a señalar que la situación de Rosario no sobrepasó a las fuerzas de seguridad provinciales y federales. De hecho no hay combate. No hay enfrentamiento. No hay un campo de batalla. Entonces nadie debe estar pensando, salvo que me equivoque, que van a llevar tanques a Rosario. Y nadie está pensando en sobrevolarlos con varios aviones subsónicos y tirar bombas".

En esa línea, se preguntó: "¿Para qué quieren a los militares en Rosario?" y se auto respondió: "Los quieren para hacer lo mismo que con las fuerzas de seguridad: patrullaje y actuar en flagrancia. Mi conclusión es que si se necesita de más gente para hacer patrullaje, lo ideal es aumentar la cantidad de personal en Gendarmería y Prefectura".

"En definitiva entiendo que todo esto es una imposición de una vieja idea que tiene la ministra de Seguridad sin ningún tipo de sentido. De los 450 hombres del ejército enviados, solo 40 serán oficiales y suboficiales. El resto son soldados voluntarios que cobran el salario mínimo, vital y móvil. No hay ningún tipo de sentido", cerró sobre el tema.

Por otro lado, hizo un análisis sobre los 100 días del libertario en la presidencia en referencia a lo mencionado anteriormente y criticó que "La tercera pata del gobierno de Milei es la represión. Bullrich se encarga de criminalizar la protesta social. Cuando habla de 'frenar a los piqueteros' no está pensando en las organizaciones sociales, sino que entiende que en los próximos meses va a haber una creciente competitividad social y quienes van a salir a las calles son los ciudadanos comunes, digamos".

"El modelo económico y político es autoritarismo político, represión, criminalización de la protesta social y pauperización del conjunto de la sociedad argentina. Este modelo económico no cierra de otra manera que con altos índices de desocupación, que son los que te garantizan los bajos salarios", agregó.

image.png Lectura de Rossi sobre los primeros 100 días de Milei.

Maximiliano Pullaro

Para finalizar, examinó el período que lleva hasta ahora Pullaro. Por el lado de Rosario, según Rossi no fue "conveniente" tener una política de seguridad tan efectista, "tiene que ser más efectiva". Si bien "no es responsabilidad del gobernador, es a quien le toca hoy tomar las decisiones políticas para mejorar las condiciones de seguridad".

Con respecto al resto de la provincia, se encuentra en una situación económica "que no fue generada por él: tuvo una baja de la recaudación porque le disminuyeron los impuestos y parte de la copartición automática. No tiene transferencias específicas y le disminuyen los ingresos propios producto de la baja recaudación".

Entonces aparecen los conflictos: le quitan el Fonid y él tiene que resolver la situación de los trabajadores docentes de la provincia.

"No veo obra pública y sí noto un conflicto con el sector público", concluyó.

