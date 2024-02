Macri le gana la pulseada a Bullrich y será el presidente del PRO

Además, esta no es la única declaración pública que da a entender que será Mauricio Macri el presidente del PRO, ya que hace unos días el diputado nacional, Martín Yeza, afirmó que hay gente “trabajando silenciosamente para disminuir el conflicto”, con un guiño a Mauricio Macri, respecto del conflicto de Nación con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

A su vez, Yeza aprovechó para deslizar la idea de que Macri será quien presida el partido, y en ese sentido expresó: “Yo quería que Macri sea nuestro presidente de la Nación, imaginate si no voy a querer que sea el presidente de nuestro partido”.

Dicho esto, el diputado aseguró que Mauricio Macri “es una persona que tiene una visión y una experiencia en un país en crisis donde esas personas no sobran. La importancia de la experiencia de Mauricio no es tanto por lo que logró, sino por el entendimiento de por qué no logró lo que no logró”. Y con respecto a la interna del PRO, Yeza sostuvo que “sería mejor que se resolviera en un ámbito privado”, aclarando que “Eso no significa que se encierren entre cuatro paredes a hablarlo, pero no es necesario hacerlo por twitter”.

“El PRO fue el primer partido del siglo XXI realmente competitivo después del “que se vayan todos”, y ahora estamos ante el desafío de hacer una actualización”, sentenció el legislador.