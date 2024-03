¿Será cómo dijo? Qué desmintió, Guillermo Francos, sobre fondos de ANSES

Más adelante aclaró:

Hay algunas provincias que deben y hay otras provincias a las que se les debe. Pero, para clarificar y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos.