Diésel blue: En Córdoba, ya se habla de mercado paralelo

ypf-naftajpg.jpg El diésel ya tiene su versión blue.

“La realidad es que no hay. Hay partidas mucho menor que la demanda. Algunos productores, con tal de no parar la cosecha, aceptan la sobrefacturación. En Villa Valeria sé de un contratista que pagó $172 el litro”, declaró un productor al medio cordobés. Según detalló el entrevistado, la mayor parte de la venta “blue” es realizada por estaciones de bandera blanca, es decir que no pertenecen a ninguna marca en específico.