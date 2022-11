Desde el Gobierno ya adelantan que habrá cortes de luz

No comenzó el verano pero sí comenzaron a registrarse altas temperaturas en todo el país, lo que siempre viene acompañado por una mayor demanda de energía eléctrica. Si bien hasta el momento no se informaron cortes de luz importantes, conforme se acerque la temporada más calurosa del año no se descarta que haya interrupciones del servicio, pero desde el Gobierno prometen que será por breves períodos de tiempo.