De cuánto será el sueldo de Javier Milei como Presidente

Ahora, en funciones como Presidente de la nación, el salario del libertario será bastante elevado si se compara con el sueldo promedio de un argentino, el que trascendió que no donará por el momento porque tiene que "vivir", y que por ley, ejerciendo la presidencia, no puede ejercer otro rol ni percibir otro ingreso, y en consecuencia, no puede cobrar por sus ya conocidas charlas de economía, las que sí realizaba porque se lo permitía la ley, cuando era diputado nacional.