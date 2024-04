Datos de la rica Ciudad de Buenos Aires: La clase media profundiza su agonía

pobreza.jpg Alguna vez vimos una imagen semejante en plena ciudad de Buenos Aires

“Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, los que están en situación extrema (indigencia) se incrementan, pasando a representar el 35,5% de los hogares y del 40,5% de las personas con carencias de ingresos", sostiene el trabajo del Indec porteño.

A pesar de las altas tasas de actividad y empleo, la expansión de los ingresos no resultó suficiente para mantener las condiciones de vida de la población en los niveles del año anterior

Los aumentos en los ingresos laborales y no laborales quedaron muy por debajo de la suba de los precios. En los ingresos laborales, la pérdida de ingresos reales se da en todas las categorías ocupacionales y en los no laborales, se destaca la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones

También señala que las condiciones de vida de los hogares de la Ciudad se deterioran en forma generalizada, afectando el acceso a las canastas básicas y reduciéndose el peso de los sectores medios.

La caída en el bienestar también se observa en los sectores medios. Unas 199.000 personas que estaban en este estrato se mueven hacia abajo en la pirámide de ingresos. Los hogares en condición de pobreza junto con los que están en situación vulnerable conforman el agregado de hogares en condición de vulnerabilidad, que en el período representan 35,2% del total. Allí reside el 40,2% de la población de la Ciudad

En los hogares encabezados por mujeres la incidencia de la pobreza es de 26% (frente a 22,6% con jefe varón), por una persona desocupada es 2,6 veces más alta que la incidencia del total y de 55,8% por una ocupada en servicio doméstico.

En los que están ubicados en la zona sur la pobreza es de 34,1% y en los que tienen niños y niñas de menos de 14 años, de 39,8%. Estos últimos con incidencias de la pobreza y de la indigencia crecientes con el número de niños y niñas en el hogar.

La porción de hogares con presencia de adultos mayores que están en situación de pobreza está por debajo del promedio (17,2%) y se reduce con la cantidad de personas mayores de 65 años en el hogar, producto de la amplia cobertura jubilatoria que garantiza un mínimo de ingresos.

El 43,5% de los niños, niñas y adolescentes (0-17 años) residen en hogares en condición de pobreza (301.500 personas e). Un año atrás, el guarismo era de 33,8%

Los hogares en situación vulnerable representan el 10,9% de los hogares (148.500 hogares) donde viven el 10,1% de la población (312.000 personas). Sumados al conjunto de hogares en condición de pobreza conforman los hogares en vulnerabilidad, que ascienden a 35,2% (unos 478.500 hogares), en los que habita el 40,2% de la población (unas 1.240.500 personas). En el último año, este agregado de población se expande desde 34,5%.

Los sectores medios asociados a la “clase media” suman 40,7% de la población 1.254.000 personas.”. Los guarismos son los más bajos de toda la serie histórica.

En el IV Trimestre de 2015 sumaban el 51,9% de la población porteña, disminuyó al 48,6% en el IV Trimestre de 2019, al 47,2% en el IV trimestre de 2022 y al 40,7% al concluir el 2023.

