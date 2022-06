Cumbre CFK-Melconian: ¿Quién los juntó?

Según detallan desde el entorno de CFK, Francioni es uno de los intendentes más cercanos a su figura desde hace tiempo, ya que comparten una relación en común: Carlos Zannini. Ya en 2007, la relación política de ambos fue cercana, en una provincia donde el kirchnerismo nunca logró penetrar.

CFK Francioni.jpg CFK y Melconian tuvieron su cumbre gracias a Fabian Francioni.

“Como economista hablé con todos los presidentes de esta era democrática. Solo me faltaba Cristina. Cada vez que me convocaron, siempre fui como economista profesional. En este caso, como titular del Ieral de la Fundación Mediterránea. Me dijeron dónde tenía que ir y fui. Yo no manejo la agenda de la Fundación”, dijo Melconian respecto a la reunión. Así, el economista intentó bajarle el tono a un encuentro que pocos esperaban por el tránsito de la realidad.

Con un nexo concreto, la propuesta de Carlos Melconian podría tener como destino una eventual propuesta para el 2023, que sea apoyada por CFK. Como así también, el plan del economista tiene otros pretendientes, que podrían tomarlo como factor “anti grieta”, algo que cotiza mucho electoralmente en estos tiempos.

