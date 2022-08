Cruzan a Ritondo: "Ambulancias de CABA llevaban policías"

“Veía una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) de la Provincia de Buenos Aires... ¿Es necesario que transporten gente con una ambulancia con la necesidad que tiene el SAME de la Provincia de tener esa ambulancia?”, dijo el titular del bloque del PRO en Diputados este martes (30/8) en declaraciones a la radio La Red. La respuesta desde la Administración de Axel Kicillof no se hizo esperar.