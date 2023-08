morena-despedida-lanus (1).jpg El comienzo de cortejo fúnebre (Foto: Noticias Argentinas)

Aparentemente, los padres estaban en conflicto tras su separación y la chica estaba al cuidado de su abuela materna. Sin embargo, la madre de Morena, María, pidió que la Justicia le otorgue una custodia para acercarse hasta el velatorio de su hija porque no se lo permiten.

La mujer denunció que “se robaron el cuerpo de mi hija, con un acta de defunción, con punteros políticos se la llevaron de la morgue, no me dejan despedirme, no puedo acercarme a ella"

“Es todo política y yo voy a salir a defender el nombre de mi hija, pero necesito una custodia policial que me lleve hasta ahí cinco minutos, porque dicen que él está agresivo, yo tengo dos criaturas no puedo dejar que le pase nada”

En ese sentido, dijo que Hugo “no es el papá, está mintiendo todo" y manifestó que el padre biológico "nunca estuvo" aunque no dio más explicaciones.

La despedida del hermano de Morena

Bruno, el hermano mayor de Morena de 17 años contó a la prensa el dolor que está viviendo ya que sostuvo que “ella era mi vida, los mataría porque me sacaron a mi hermana”.

En diálogo con Nosotros a la mañana (El trece), el adolescente, entre lágrimas, manifestó que la extraña mucho y que esos hechos de inseguridad ocurren a menudo en la zona. Expresó que “a dos de los delincuentes los conocía, eran del barrio”.

morena-despedida-lanus.jpg El hermano de Morena . (Foto: captura de El trece)

Además, relató un poco sobre los problemas familiares con su mamá, donde contó que cuando vivían con su papá, él siempre se ocupaba de llevarlos a ambos a la escuela, pero la situación cambió cuando Morena se fue a vivir con su familia materna.

“Si hubiese estado acá, con mi papá, estaría viva todavía”

“Era una chica muy buena, un pan de Dios. Yo estoy muy mal, todavía no comí, no dormí pensando que no tengo más a mi hermana”

Prisión preventiva para los acusados

Silvia Bussano, fiscal de la causa que investiga el crimen de Morena, anticipó a la prensa que pedirá la detención de los acusados y advirtió que dentro de 15 días solicitará la prisión preventiva para los principales sospechosos.

Bussano caratuló la causa como “homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento”, delito por el que los hermanos detenidos serán indagados el jueves.

morena-crimen-lanús (3).jpg Miguel "Miguelito" y Darío Humberto "Lolo" Madariaga

Por otro lado, determinó que los sospechosos "estaban ubicados en tiempo y espacio, y estaban lúcidos", pero aclaró que los resultados de los exámenes toxicológicos demorarían un tiempo.

“Todos los delitos que se puedan llegar a probar van a ser investigados, si hay delito de narcotráfico también. Nosotros aplicamos las leyes"

