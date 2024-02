Córdoba: Insólito error en una cirugía deja estéril a un hombre

En ese sentido, Jorge Base explicó que ingresó al nosocomio público para una operación de vesícula, denunciando un supuesto caso de mala praxis. “Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza son un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande”, aseguró el paciente a El Doce.