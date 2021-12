El Insólito error en un quirófano de Córdoba

Tenían que operarse de la cadera y le intervinieron la rodilla

Además, aseguró que estuvo despierto durante el error quirúrgico, pero que no podía sentir de manera certera que estuvieran trabajando sobre su rodilla en el quirófano. “Me colocaron la peridural, no vi nada, yo solo sentía el ruido de la amoladora y golpes de martillo. Pero anestesiado no se siente nada donde están interviniendo”, comentó.

Por otro lado, la esposa de Córdoba y su acompañante el día de la cirugía aseguró que el accionar de la clínica fue despreciable. “El doctor no daba la cara, recién en el ascensor alcancé a preguntar cómo había salido la operación y me dijo que a mi esposo le habían operado la rodilla”, comentó.

Además, declaró que le quisieron mentir afuera del quirófano. “Tenía un poquito la rodilla mal, después con la operación de la cadera él va a andar mejor”, le habría explicado el cirujano, sin precisar qué consecuencias traería la colocación de la prótesis a nivel de salud.

De Los Simpsons a la vida real

En la serie animada de Los Simpsons, el caso de Tomás Córdoba se repite en al menos dos episodios. El primero es “El Gran Corazón de Homero” o “Homer 's triple Bypass”, de la temporada 4 (episodio 11), donde Homero Simpson es intervenido para salvar su corazón.

Los Simpson --- El señor McGregor, el del brazo por pierna y la pierna por brazo.....

En ese capítulo, el error no es contra el protagonista de la serie, sino contra un personaje secundario llamado “Señor McGregor”. A este paciente que solo aparece en ese capítulo, el doctor Nick Riviera (de muy mala reputación) le cambia un brazo por una pierna y viceversa.

El segundo episodio en el que se hace referencia a este tipo de error quirúrgico se da en “Las Curvas de Marge” o “Large Marge” (temporada 14, episodio 4), donde Marge Simpson es operada de los senos cuando debía hacerse una liposucción.