DNU EN MARCHA
Confirmado: Habrá emergencia ígnia en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa
Manuel Adorní adelantó que el DNU que declarará emergencia ígnea para 4 provincias "está a la firma". Era un fuerte reclamo de gobernadores patagónicos.
El Gobierno se había inclinado por esa opción después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, al dar respuesta a un reclamo de los gobernadores patagónicos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.
La decisión llegó además en medio de las negociaciones con los jefes provinciales por la reforma laboral, un proyecto que el Poder Ejecutivo pretende sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero.
Reclamo
Los gobernadores pidieron al Congreso que tratara con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en sesiones extraordinarias, al advertir que:
Mesa política
La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.
Fondos
Mientras tanto, el ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para sostener el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.
En ese orden, la cartera informó
