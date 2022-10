¿Con Macri o Larreta? Carlos Melconian ya pidió ministerio

Melconian.jpg Carlos Melconian quiere ser ministro sin importar el presidente

“A mí, donde me pongan, yo estoy. Quiero ser ministro de Macri o de Horacio, de quien sea ”, agregó sin precisar en qué cartera preferiría desempeñarse.

Sobre la predilección de posibles presidenciables, economista indicó: “Mi corazón no está ni con Mauricio ni con Horacio. Está con la gente. No me conocen. Te lo juro por lo más sagrado. Lo más importante para mi es ser honesto y republicano, callejear, dar el debate. La importancia no va por el lado de con quién va uno, ya sea con ellos dos o con el candidato que vos quieras”.

Salto devaluatorio

En otro orden, y pasando al análisis de la economía, Carlos Melconian opinó sobre el programa Precios Justos: “Habrá que ver a qué llaman justos. Congelar por supuesto sale mal. No sirve para nada”.

Pero advirtió: “Todavía no pasó el peor momento económico del Gobierno”.

“Hay dos cosas que no se cortaron en estos meses: el incremento de la inflación y la expectativa del salto devaluatorio. No pudieron ser resultados y están pendientes ”, alertó.

Por último y sobre la posibilidad de aplicar un ajuste en las cuentas públicas, Melconian insistió en que “hay arreglar el descalabro que tenés”.

“Hay que llevarlo por lo menos a un descalabro con horizonte, a un esfuerzo con horizonte. Ya teniendo eso como bases pasas a tener crecimiento, desarrollo y crédito”, concluyó.

