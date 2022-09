Con apoyo de La Cámpora, crecen las tomas de las escuelas en CABA

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCi_cbIzO_Dg%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANZCMH2B94s5Yz2uEybGouWeZBoIYKZBDoLY5jebiGiA22eFu7pTFDe54Kz267zyHvw7LwGZBYZCC3ZCTcPznZA5l1SWa6GWvoamEmbcZAZCCsZCZCM9MMsuAA4nAyjL32F6MUrpoWjbwNcin4vhZBIxAC6CWCbbWFFSmObObyU4D0fMLOGkJ0CdhXwZD View this post on Instagram A post shared by RENACE (@renacearg)

En sus mismas declaraciones se nota la naturaleza política de las tomas. Aquel centro de estudiantes denuncia una supuesta “persecución política”, ya no reclama por viandas, o mejoras edilicias de los establecimientos.

En ese sentido, muchos de los Centros de estudiantes como el de Mariano Acosta de los colegios tomados son kirchneristas. El acostazolista10 alberga en su perfil:

Asimismo, si bien no se conoce aún un comunicado del bloque del FdT de la legislatura porteña, la legisladora ultra k Ofelia Fernández, respaldó a través de Twitter las tomas de las escuelas. Otra evidencia que muestra que es impulsada por la Cámpora.

“CREO que pretender que no se te caigan los techos o que la comida no venga podrida no califica como querer que las escuelas sean hoteles”, escribió Fernández apoyando los reclamos de los alumnos.

Por su parte Leonardo Santoro se limitó a expresar en la misma red social: "Hola @horaciorlarreta! ¿Que te parece si en lugar de cobrarles a los padres de los chicos de los colegios tomados les cobras el canon atrasado a las grúas q hace 15 años se hacen millos con la q le sacan a los vecinos y a la ciudad no le entra ni un peso?".

Cada vez más escuelas se alinean a la medida de Mariano Costa: Escuela Superior de Educación Artística, Lengüitas, Escuela Federico García Lorca, Escuela Ernesto Padilla y el Liceo 5 Pascual Guaglianone. Además, según Clarín, hay instituciones donde rige el "pernocte": en el colegio Luis Pasteur, el Julio Cortázar, Lenguas Vivas, Escuela Claudia María Falcone, el Normal 8 Presidente Roca y la Juan Ramón Fernández. Según el periodista Marcelo Bonelli, hoy se sumó el Carlos Pellegrini y mañana se discutirá en el Nacional Buenos Aires.

¿Reclamo digno o partidario?

El problema es que los reclamos de los alumnos son dudosos. Y si fueran genuinos, el conflicto debería resolverse de otra manera, no prohibiendo las clases. En este sentido, dos madres de alumnos del colegio tomado “Lengüitas” en una entrevista con TN realizaron aportes interesantes para aclarar el panorama de este conflicto que paulatinamente va copando la agenda pública y mediática.

Una de ellas llamada Elizabeth fue contundente: “Creo que hay una inoperatividad absoluta. Y yo no estoy a favor de Larreta”, aclaró. “El grupo de padres es un desastre. Hace un día que nadie habla. Ahí dicen ‘Acá no tenemos que opinar, sino apoyar´”, declaró aludiendo a la bajada de línea de una esfera superior hacia las autoridades del colegio.

Captura de pantalla (221).png Paola, madre de una alumna de la Escuela tomada Lengüitas repudió el conflicto: “Estoy en contra de la toma de los colegios porque les sacan el derecho a los que no están a favor. Mi hija no adhiere a la toma y está sin clases”.

Y continúo: “Me parece que no es la forma. Hay otras formas para reclamar. Ya ha perdido 2 años mi hijo por todo esto. Se genera un descalabro, las familias no tienen donde dejar a su familia, hay chicos que comen ahí”.

Por otro lado, la otra mujer Paola, afirmó: “Estoy en contra de la toma de los colegios porque les sacan el derecho a los que no están a favor. Mi hija no adhiere a la toma y está sin clases”.

Ambas aseguraron que el principal reclamo era por las viandas y por las pasantías para realizar en 5to año. Además afirmaron que la decisión de tomar la escuela no llegó a todo el alumnado. Aparentemente, solo se sabía de una instancia de discusión entre el ministerio de Educación y el centro de estudiantes, pero nada concluyente. Su puestamente la resolución de la toma de la escuela se había acordado en un asamblea de la que pocas personas participaron.

También dejaron entrever el escaso diálogo que hay en el centro de estudiantes y consecuentemente en la política entre sectores con opiniones distintas. “Mi hija cuando manifestó su desacuerdo, la insultaron, sus propios compañeros”, agregó Paola.

Y cerró: “Se generaron discusiones entre padres. Tengo miedo de que la división sea mayor. La posibilidad del diálogo va a ser cuasi inexistente”

Lo interesante de analizar es la ausencia de reclamos de los centros de estudiantes en las miles de escuelas bonaerenses con problemas edilicios, con falta de gas y luz que implica un severo retraso en la enseñanza. En todo el conurbano no hay una sola denuncia contra el descuido de la gestión educativa de Axel Kicillof. Un gobierno que mantuvo las escuelas herméticamente cerradas por 1 año. Si el reclamo sería verdaderamente genuino, la mayoría de las escuelas bonaerenses también estarían tomadas.

"Si tomás, pagás"

A medida que crecen las tomas de escuelas, la Ciudad pedirá a los padres de los alumnos del colegio que iniciaron el conflicto (Mariano Acosta) 1.5 millones de pesos por día por toma, tras haberlos denunciado. La misma denuncia tal vez se extienda a los otros colegios en conflicto. De este modo, la jefatura de gobierno porteño decidió trasladar el costo laboral diario por las aulas cerradas a los padres o tutores de los alumnos señalados.

Según pudo saber el diario La Nación, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, envió una carta a la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires con un informe técnico que detalla el valor que representa el pago diario de salarios del personal docente del Mariano Acosta, para transferir este monto a los tutores de los estudiantes que llevaron adelante la toma.

“Toda vez que dicha inversión se realiza con la contribución de cada vecino de la Ciudad, se solicita se inicien las acciones legales correspondientes contra los adultos que resulten responsables, a los fines de reclamar el daño patrimonial producido”, indicó en el escrito.

Este martes por la mañana en diálogo con Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9), la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, justificó los motivos de la denuncia penal realizada hacia los padres de los estudiantes que decidieron tomar las escuelas y volvió a acusar al kirchnerismo por estar detrás de las tomas.

“Los padres también tienen que hacerse cargo por lo que generan, no solo por el modelo de educación que les brindan a los hijos, sino por lo que causan como consecuencia para el resto de la sociedad en términos de costos patrimoniales y riesgos que pueda haber sobre los chicos”. Horas más tarde, la Cuidad comunicaría que reclamará a los padres del Mariano Acosta $1,5 millones por día por toma.

“Desde la semana pasada nos enteramos que había varias escuelas donde los centros de estudiantes se están movilizando con medidas de fuerza como la toma de las instituciones educativas. Empezó a circular un manual sobre cómo hacer el procedimiento de la toma y debían organizarse los estudiantes", sentenció Acuña.

Además volvió a acusar al oficialismo alegando que hay dirigentes kirchneristas detrás de las tomas de las escuelas: “Lo que sí es claro es la participación del kirchnerismo atrás de estas movilizaciones porque hay dirigentes kirchneristas alentando las tomas de las escuelas.”, concluyó.

