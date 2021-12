Entonces, le preguntaron si le cree cuando Alberto Fernández llama a un acuerdo a la oposición, a lo que Carrió respondió que no. Aunque aclaró: "Pero eso después se acuerda en el Parlamento. Presupuesto es la clave, hay que tener cuidado en la votación en particular. Ahí, por partidas, no hay gobierno ni oposición. Yo vi sesiones vergonzosas en la discusión de presupuesto, y a la madrugada es peor".

Este martes (14/12) fue Carlos Maslatón quien se refirió a la aprobación del Presupuesto 2022 en el Congreso, y sus dichos fueron aún más directos: habló de "valijas" y "cometas".

"La aprobación del Presupuesto y la sesión de jubileo de fin de año constituyen los sagrados momentos políticos en que se oblan las mayores cometas", escribió el analista financiero -que apoya a Javier Milei- en su cuenta de Twitter. Y agregó: "es cuando circula guita en serio y se la levanta en pala".

Luego, apuntó directamente contra Juntos por el Cambio, asegurando que "dará quórum para el Presupuesto, o sea vota a favor y recibe valija".

