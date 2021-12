Presupuesto: JxC insinuó apoyo pero López Murphy se despegó

“(El Presupuesto) fue enviado en septiembre, es viejo, con datos de julio-agosto, la realidad no es esa. No me parecía bien que se aprobase ese presupuesto con números que actualmente son superiores a los previstos para el año que viene. Es un presupuesto que no refleja la realidad ”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia este lunes (14/12).

“No lo aprobaría jamás ni le daría quórum, por eso tenemos una gran discusión dentro de la oposición”, sentenció.

“Se festejaba que había subido 16 veces los impuestos”

Ricardo López Murphy insistió en que el presupuesto debió haber sido debatido en el Congreso desde la fecha de presentación dado que contempla decisiones impositivas “importantes”.

“Acá se cree que porque hay elecciones no se puede discutir presupuesto. ¿En qué normativa está eso? Forma parte de la patología y la degradación de nuestro sistema institucional ”, agregó.

“Estoy totalmente en contra del presupuesto, de su financiamiento y de la idea de subir impuestos”, se manifestó y añadió que “ayer, se festejaba que había subido 16 veces los impuestos”.

Reforma impositiva

Por último, el diputado Ricardo López Murphy denunció que el presupuesto “plantea una reforma impositiva brutal ” que se traduce en un “saqueo a los contribuyentes”.

“El problema es que en lugar de hacer técnica legislativa adecuada, venir con el presupuesto, hacer una discusión inteligente, vamos ahí ocho horas a hacer una discusión a las apuradas, y además queremos poner una reforma impositiva brutal que no apruebo”, concluyó.