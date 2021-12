En ese sentido, criticó las proyecciones y advirtió por la subestimación de la inflación. “Si terminan el año con una inflación arriba de 50% y decís que la inflación va a ser 33%, seguís emitiendo, inventás dólares que no tenés, buscás un mercado de capitales que no existe y no tocás las tarifas: es una monografía de escuela secundaria”, agregó Melconian, quien sostuvo que en 2022 habrá ajuste.