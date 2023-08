Clima electoral: Cómo estará el domingo 13/08 para las PASO

Las precipitaciones no serán un problema para esta fecha, puesto a que no hay señales de lluvia, pero las bajas temperaturas alcanzarán un piso de 4° C.

En algunas zonas del interior de la Provincia de Buenos Aires, como Tandil, Azul y Olavarría, las mínimas se ubicarán en -2 grados.

En Córdoba por otro lado, la máxima será de 23° C y la mínima rondará los 3° C, veinte grados menos en el horario de la madrugada y la noche del domingo. A no preocuparse porque para el mediodía/tarde el clima se prestará para una jornada cálida y el cielo algo nublado.

En La Pampa las reglas climáticas son otras puesto que, se prevé una máxima de 22 ° C y una mínima de 3° C, con fuertes ráfagas de viento para el final de la tarde y aunque al igual que las otras provincias estará parcialmente nublado, las probabilidades de lluvia esta vez son nulas.

Subiendo un poco por el mapa, Santa Fe y Entre Ríos contarán con un domingo ideal, en donde predominará el calor y la humedad la mayor parte del día con 22 ° C y finalizando con descenso de la temperatura hasta 7° C. A su vez, una leve ventisca acompañará a los ciudadanos durante el día, pero nada que no impida cumplir con las obligaciones electorales.

Cómo estará el NOA

En el norte de nuestro país las condiciones climáticas serán parecidas a las del centro, comenzando por Salta, que tendrá una jornada con 22° C y mínimas que atravesarán los 5° C y un leve viento fresco que acompañará este domingo. Jujuy, Tucumán y Catamarca apuestan por un día más cálido todavía, con una máxima de 25° C y mínimas de apenas 8° C.

La Rioja y Santiago del Estero gozarán de una fecha ideal con una máxima de 24 ° C y mínima de 7° C. Si bien el calorcito en estas épocas siempre es bien recibido, las provincias norteñas tendrán un cielo parcialmente nublado, con descenso de la temperatura para el final de la tarde sin probabilidades de lluvia.

Cómo estará el NEA

En el NEA las cosas cambian, sobre todo en Misiones, Formosa y Corrientes, quienes mantendrán una jornada bastante nublada con bajas probabilidades de lluvias, con una máxima de 22° C y un piso mínimo de 8° C. El día sábado en vísperas de las PASO, le darán la bienvenida a los chaparrones a partir de la madrugada hasta finales de la noche.

Chaco en cambio, poseerá tormentas eléctricas para el comienzo del sábado y un domingo particularmente nublado, con una máxima de 23° C y una mínima de 8° C, mantiene lejos la lluvia para el domingo, lo que permitirá que los ciudadanos puedan votar con la tranquilidad de un clima más armonioso.

Cómo estará la zona de Cuyo

En la provincia de Mendoza se espera un día típico con un sol posicionado y descubierto, aunque con leve nubosidad presente. La máxima será de 18° C y la mínima de 5° C. En Punta de Vacas, al oeste de Mendoza, se espera que el termómetro descienda hasta los -6° C.

Para el lado de San Juan y San Luis la temperatura estará más elevada, puesto a que la máxima será de 23° C y la mínima rondará los 6° C. A diferencia de su vecina mendocina, estas dos provincias gozarán de un cielo totalmente despejado y con ascenso de la temperatura a partir del mediodía hasta la tarde.

Cómo estará este domingo el sur del país

En la Patagonia la temperatura mínima oscilará entre los 0 y los -4 grados Con respecto a las marcas máximas, estas rondarán entre los 24° y los 16° C en la mayor parte del país. Para Río Gallegos, Santa Cruz, se espera una máxima de 8 grados y la mínima de -3° C, mientras que para Ushuaia, Tierra del Fuego rondará los 5° C.

En Chubut, la temperatura alcanzará una máxima de 14° C, en Neuquén en cambio, la máxima será de 18° C y en Río Negro de 17° C. Para estas provincias, la mínima será la misma, alrededor de 6° C y mantendrán un cielo parcialmente nublado con ráfagas de viento de 41 km/h.

