image.png Ramón 'Tito' López, el dirigente piquetero de Chaco que amenazó a Leandro Zdero.

“ Yo no lo amenacé. Si Leandro Zdero dice que no va a haber nada para nadie, entonces tiene que decir que no va a haber nada para nadie, que no va pagar la pauta publicitaria ni a los proveedores del Estado", aclaró López en declaraciones a Diario Chaco.