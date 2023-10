Cerca de Rosario un patrullero embistió a un motociclista

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCadena3_Rosario%2Fstatus%2F1710321324193677386&partner=&hide_thread=false IMPACTANTE VIDEO: ASÍ MURIÓ UN MOTOCICLISTA TRAS CHOCAR CON UN PATRULLERO



El hecho ocurrió en Villa Gobernador Gálvez en el día de ayer. Un patrullero circulaba a gran velocidad por una avenida e impactó contra una moto. pic.twitter.com/9JihAdtAvX — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 6, 2023

Una negligencia que dará que hablar, y que alarma

Los familiares de Pablo acusaron que la ambulancia del SIES tardó más de 45 minutos en llegar a la zona del siniestro y también que hubo "abandono de persona" en el Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez, donde lo trasladaron en primera instancia.

Uno de los hermanos de la víctima, se pronunció ante los medios de comunicación presentes y expresó: "Primero me dijeron que era una quebradura. Mi hermano se quejaba de que no podía respirar y en el Gamen lo querían atar, dijeron que si no se callaba le iban a tener que atar las manos". A eso le agregó que los enfermeros del centro de salud "dijeron que estaba gravísimo pero que no lo podían tocar porque no estaba el médico, por protocolo".

Finalmente, Sánchez fue derivado al Hospital Provincial de Rosario donde perdió su vida por un paro cardíaco producto de hemorragias internas sufridas en el choque.

Además de cuestionar la atención médica, sus más allegados piden que se investigue cómo actuaron los efectivos del patrullero, si circulaba con la sirena y las luces encendidas al cruzar.

Una seguidilla que preocupa debido a que un día antes, otro oficial había protagonizado una colisión con un auto particular en Eva Perón y Felipe Moré, en la zona oeste de Rosario.

Más contenidos de Urgente24:

Claudio Caniggia procesado: Podría recibir hasta 15 años de cárcel

Figura anunció que llega con nuevo programa a El Trece

Low cost lanzó 40% OFF en pasajes en toda la Argentina

Las termas a kilómetros de Buenos Aires que cuestan $1200

Los mejores bodegones de Buenos Aires para comer rico