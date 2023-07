"Carlos Maslatón es topo de Larreta y Blumberg es un chanta"

En el caso de Carlos Maslatón, esa persona fue apartada del espacio porque es un topo de Larreta En el caso de Carlos Maslatón, esa persona fue apartada del espacio porque es un topo de Larreta

En el panel le preguntaron: "¿Cómo puede ser, si trabaja en C5N?". Sin dudarlo, Milei respondió: "Cuando Mauricio Macri les cortó la pauta oficial (al Grupo Indalo), llamaron a convocatoria. ¿Quién pagó los sueldos? Mirá C5N y vas a ver que critican a todos menos al siniestro, que es el tipo más sucio de la política y, con tal de ser presidente, está dispuesto a ensuciar a todos".

Para completar, se defendió: "El tema central de esto es el financiamiento de las campañas. Acá, cada uno tiene que buscar la forma de autofinanciar su campaña porque yo no tengo dinero. Esta es la forma más legítima de hacer campaña porque no te cuesto un mango. Ahora, a mí me gustaría que se pongan a revisar cómo hace campaña el resto de la política porque usan la plata de los impuestos que deberían ir a justicia, salud y educación.

Encantado de la vida que a nosotros nos investiguen porque estamos limpios. El tema es lo que genera por contraposición porque todos los demás están roñosos.

Nosotros, que no le costamos un mango al pagador de impuestos, somos los perseguidos y los que se financian la campaña con la guita de los pagadores de impuestos, están en el sillón de los acusadores. Esto parece una comedia en la que los chorros persiguen a los policías", cerró.

Carlos Maslatón le respondió a Javier Milei

En un momento de la entrevista, Milei contó que sabía que Maslatón era un topo de Larreta porque "se le escapó en una cena que tuvimos". En esa línea, Maslatón lo cruzó desde Twitter:

En esa cena a quien Milei señaló como topo de Larreta fue a Eugenio Casielles, hoy primer legislador por CABA de La Libertad Avanza y socio con pacto de sangre de Ramiro Marra. Más aún, Milei trataba a Casielles y a Marra de estar coimeados por Larreta. Fue en casa de Milei

"Obviamente, eso lo inventó Milei. En esos tiempos él acusaba a Marra y a Casielles de ser socios y de recibir plata de Larreta. Pero, ¿no debió haberme relacionado con Massa en todo caso como delirio más razonable? Es claro que Milei no le pega a Massa porque cerró todo con éste", contraatacó.

Milei tildó de "chusmerío de peluquería" a las declaraciones de Maslatón en la justicia. Según Infobae, el exmilitante de la UCEDE declaró durante poco menos de una hora ante el fiscal electoral nacional Ramiro González, que inició una investigación preliminar por los dichos públicos de distintas personas de que en La Libertad Avanza se les cobraría un fee a los dirigentes que pretenden integrar listas y ser candidatos. El economista fue el primero de los cuatro testigos que convocó el fiscal en declarar.

Primero contó que comenzó a trabajar en La Libertad Avanza en 2020 a pedido de Milei, a quien conoce desde 2014. Pero se distanció tras las elecciones legislativas de 2021 porque no hubo acuerdo en la estrategia política para las elecciones 2023. Maslatón contó que él quería priorizar a la militancia y que Milei llevó a los “operadores políticos” Carlos Kikuchi y a Sebastian Pareja.

“Tengo un perfil social alto en redes y la gente me comenta. Los que me conocen me traen denuncias o cosas que les molestan, así me entero de las cosas. Empiezo a captar que existe selección de candidatos por el dinero que puedan aportar. Ese aporte va desde los candidatos al entorno de Milei, la hermana o los operadores que mencioné. A cambio les da el uso del nombre, el logo y una visita de Milei al lugar”, sostuvo Maslatón en la declaración a la que accedió Infobae. A ese procedimiento lo llamó “franquiciado político”.

“Me llegan reportes, no los tengo compilados por la urgencia de la citación, pero si hago un barrido de mis redes sociales puedo aportar mas información”, agregó ante el fiscal y dio algunos ejemplos.

“Me escribió un ex militante de la Libertad Avanza en Chaco que es periodista de Radio Futuro, Martin Piccato, me dijo que ahí también estuvieron vendiendo las candidaturas. Otro caso, María Laura Montenegro habló de ventas de candidaturas por 30.000 dólares y mencionó a un dirigente de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio, como el recaudador. Otro caso, Liliana Salinas, de Entre Ríos, habla 10.000 a 40.000 dólares por candidatura. Me da la impresión de que alguien le puso precio a las candidaturas”, declaró. Fuentes de la investigación señalaron como “muy probable” que las personas nombradas sean citadas a declarar.

