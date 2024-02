Cáritas lleva reclamos a Sandra Pettovello (¿otro ataque de llanto?)

Es que la excusa principal de la administración de Javier Milei acerca de la discontinuidad en la asistencia a algunos comedores es que se trata de cuestiones de índole más administrativa, por incumplimientos requeridos. Lo cierto es que mientras el Gobierno pretende poner en orden la asistencia alimentaria, salteando a las organizaciones sociales, ha dejado a muchísimas familias sin comer. Y, para eso, no hay excusas.

Desde Cáritas aseguran que la demanda de alimentos y de vestimenta es enorme, y cada vez aumenta más, y que no dan abasto.

De hecho, una semana después de haber firmado el acuerdo con Sandra Pettovello, el presidente de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera, advirtió que el Gobierno "tiene que recapacitar" y que "el diálogo debe ser el camino" para solucionar la falta de entrega de alimentos a comedores, para lo cual consideró necesario que "se sienten en la mesa otras organizaciones sociales".

"El gobierno tiene que recapacitar. Primero está la comida de la gente y uno anhela que sea traída por el trabajo, lo lógico sería que los argentinos pudieran comer lo que se ganan. Pero con este porcentaje de pobreza que hay, solucionar el tema alimentario es el principal problema de todos", subrayó monseñor Tissera en declaraciones a CNN Radio.

"Desde Cáritas pedimos que se sienten en la mesa otras organizaciones"

"No es justo que se estén haciendo convenios con la Iglesia y no con otros servicios, programas o redes de comedores y que se le quite la comida a la gente. Esto está más allá de un movimiento político", evaluó en esa entrevista el presidente de Cáritas, tras el acuerdo con Sandra Pettovello.

El obispo de Quilmes acotó que "no le pareció justo" que porque "haya sospechas de la dirección de algunos montos o ciertos grupos, se le quite la comida a la gente que está más allá de un movimiento, sea del grupo político que sea".

Y reiteró: "Queremos que estén sentados en la mesa otros actores sociales e instituciones que son responsables de dar alimento. El diálogo tiene que ser el camino".

---------------

